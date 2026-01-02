PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Briefkastenanlage in Erfurt gesprengt

Erfurt (ots)

Donnerstagabend beschädigten unbekannte Täter die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel. Die Unbekannten warfen gegen 19:00 Uhr einen unbekannten Sprengkörper in einen der Briefkästen. Die Anlage wurde durch die folgende Detonation beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 750 Euro entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 14:35

    LPI-EF: Rettungswagen wird bei Verkehrsunfall beschädigt

    Sömmerda (ots) - Gestern Abend ereignete sich in Sömmerda ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Opel-Fahrer gegen 21:17 Uhr die Frohndorfer Straße in Richtung des Sömmerdaer Stadtzentrums. Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn beabsichtigte auf Höhe einer Tankstelle den Opel zu überholen. Der Opel-Fahrer wollte zeitgleich nach ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:39

    LPI-EF: Unbekannte legen Brand in Glascontainern

    Erfurt (ots) - Am Dienstag rückten Polizei und Feuerwehr gemeinsam in Sömmerda aus. Gegen 22:25 Uhr hatten unbekannte Täter zwei Glascontainer in der Lucas-Cranach-Straße in Brand gesetzt. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht gewesen war, musste die durch das Löschwasser entstandene Eisfläche durch den Winterdienst der Stadt Sömmerda beseitigt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:02

    LPI-EF: Zigarettenautomaten werden gesprengt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern wurden im Landkreis Sömmerda zwei Zigarettenautomaten zum Ziel unbekannter Diebe. In der Ortslage Elxleben sprengten Unbekannte gegen 02:10 Uhr einen Automaten in der Erfurter Straße. Die Täter stahlen eine unbekannte Menge an Zigaretten und flüchteten anschließend vom Tatort. Durch die Detonation wurde eine Hauswand beschädigt. Im Tatzeitraum von circa 02:10 Uhr bis 02:15 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren