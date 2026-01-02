Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Briefkastenanlage in Erfurt gesprengt
Erfurt (ots)
Donnerstagabend beschädigten unbekannte Täter die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel. Die Unbekannten warfen gegen 19:00 Uhr einen unbekannten Sprengkörper in einen der Briefkästen. Die Anlage wurde durch die folgende Detonation beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 750 Euro entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. (SO)
