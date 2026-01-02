Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos durch Brand beschädigt

Erfurt (ots)

Am Dienstagvormittag wurden zwei Autos in Erfurt durch einen Brand beschädigt. Die beiden Fahrzeuge standen zum Zeitpunkt der Brandentwicklung geparkt auf einem Privatgrundstück im Krämpferflurweg. Als ein 27-jähriger Mann gegen 11:10 Uhr versuchte seinen VW zu starten, kam es zu einer plötzlichen Qualmentwicklung im Bereich des Motorraumes. Wenig später stand der VW in Vollbrand, wodurch auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter Smart in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Untersuchung des Brandortes durch. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. (SO)

