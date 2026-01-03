LPI-EF: Gartenhaus in Vollbrand

Erfurt (ots) - Am Dienstagvormittag wurden zwei Autos in Erfurt durch einen Brand beschädigt. Die beiden Fahrzeuge standen zum Zeitpunkt der Brandentwicklung geparkt auf einem Privatgrundstück im Krämpferflurweg. Als ein 27-jähriger Mann gegen 11:10 Uhr versuchte seinen VW zu starten, kam es zu einer plötzlichen Qualmentwicklung im Bereich des Motorraumes. Wenig später stand der VW in Vollbrand, wodurch auch ein in ...

