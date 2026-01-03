PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gartenhaus in Vollbrand

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag geriet aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kleingartenanlage Am Drosselberg ein Gartenhaus in Vollbrand. Dieses wurde trotz zügig eingeleiteter, mehrstündiger Löscharbeiten komplett zerstört. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch die Kriminalpolizei Erfurt wurden Spuren gesichert und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

