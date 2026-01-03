Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gartenhaus in Vollbrand
Erfurt (ots)
Freitagnachmittag geriet aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kleingartenanlage Am Drosselberg ein Gartenhaus in Vollbrand. Dieses wurde trotz zügig eingeleiteter, mehrstündiger Löscharbeiten komplett zerstört. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch die Kriminalpolizei Erfurt wurden Spuren gesichert und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AS)
