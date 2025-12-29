PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt - Vorläufige Festnahme

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu heute (29.12.), gegen 03:30 Uhr, haben Polizisten der Polizeiwache Burscheid einen Mann auf frischer Tat ertappt, der an drei geparkten Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte.

Die Beamten fuhren mit einem zivilen Dienstfahrzeug durch die Innenstadt Leichlingens. Als sie über den öffentlichen Parkplatz in der Straße Pastorat fuhren, bemerkten sie einen verdächtigen Mann, der mit einem Hammer in der Hand neben einem Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe stand.

Der Verdächtige flüchtete zunächst auf einem Fahrrad. Nach einem Sturz im Grünstreifen setzte er seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und am Boden fixiert werden. Der 43-jährige polizeibekannte Leichlinger wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Burscheid in das dortige Polizeigewahrsam gebracht.

Auf dem Parkplatz fanden hinzugerufene weitere Polizisten insgesamt drei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Seitenscheiben vor. Ob aus den Innenräumen etwas gestohlen wurde, konnte zunächst noch nicht ermittelt werden.

Bei einer Durchsuchung des Beschuldigten wurde neben weiterem Werkzeug und Handschuhen lediglich eine geringe Menge Münzgeld aufgefunden.

Bereits in der Nacht zu Freitag (27.12.) ist es zu ähnlichen Taten im Stadtgebiet von Leichlingen gekommen. Ob der 43-Jährige auch dafür verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Er soll noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:29

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - PayPal-Betrüger bei Senior erfolgreich

    Bergisch Gladbach (ots) - Betrüger haben vom Konto eines 75-Jährigen aus Alt-Refrath Geld abgebucht. Sie hatten sich am Telefon als Mitarbeiter von PayPal ausgegeben. Gestern (22.12.) erschien ein 75-Jähriger in der Polizeiwache Bergisch Gladbach, um Anzeige zu erstatten. Der Mann gab an, am Donnerstag (18.12.) einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von PayPal ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 09:12

    POL-RBK: Overath - Tatverdächtiger nach Einbruch von Polizei gestellt

    Overath (ots) - Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten am gestrigen Montag (22.12.) gegen 14:30 Uhr einen Einbruch. Zum Zeitpunkt der Tat waren die Bewohner im Haus. Ein Tatverdächtiger wurde wenig später durch die Polizisten gestellt und zur Polizeiwache gebracht. Als die Bewohner gegen 14:30 Uhr den Notruf wählten, konnten sie einen unbekannten Mann dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren