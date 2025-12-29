Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Autoeinbrecher auf frischer Tat ertappt - Vorläufige Festnahme

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu heute (29.12.), gegen 03:30 Uhr, haben Polizisten der Polizeiwache Burscheid einen Mann auf frischer Tat ertappt, der an drei geparkten Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte.

Die Beamten fuhren mit einem zivilen Dienstfahrzeug durch die Innenstadt Leichlingens. Als sie über den öffentlichen Parkplatz in der Straße Pastorat fuhren, bemerkten sie einen verdächtigen Mann, der mit einem Hammer in der Hand neben einem Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe stand.

Der Verdächtige flüchtete zunächst auf einem Fahrrad. Nach einem Sturz im Grünstreifen setzte er seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und am Boden fixiert werden. Der 43-jährige polizeibekannte Leichlinger wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Burscheid in das dortige Polizeigewahrsam gebracht.

Auf dem Parkplatz fanden hinzugerufene weitere Polizisten insgesamt drei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Seitenscheiben vor. Ob aus den Innenräumen etwas gestohlen wurde, konnte zunächst noch nicht ermittelt werden.

Bei einer Durchsuchung des Beschuldigten wurde neben weiterem Werkzeug und Handschuhen lediglich eine geringe Menge Münzgeld aufgefunden.

Bereits in der Nacht zu Freitag (27.12.) ist es zu ähnlichen Taten im Stadtgebiet von Leichlingen gekommen. Ob der 43-Jährige auch dafür verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Er soll noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. (ct)

