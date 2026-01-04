Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Dreimal Fahren unter berauschenden Mitteln
Sömmerda (ots)
Am Freitag, den 02.01.2026 führte ein 39-Jähriger einen Pkw in Elxleben unter dem Einfluss berauschender Mittel, im Zuge dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdam hatte er keine gültige Fahrerlaubnis.
Am Freitagnachmittag führte eine 44-Jährige einen Pkw in Sömmerda unter dem Einfluss berauschender Mittel.
Sonntagmorgen wurde ein 44-Jähriger in Sömmerda kontrolliert, welcher ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. (KF)
