Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreimal Fahren unter berauschenden Mitteln

Sömmerda (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026 führte ein 39-Jähriger einen Pkw in Elxleben unter dem Einfluss berauschender Mittel, im Zuge dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdam hatte er keine gültige Fahrerlaubnis.

Am Freitagnachmittag führte eine 44-Jährige einen Pkw in Sömmerda unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Sonntagmorgen wurde ein 44-Jähriger in Sömmerda kontrolliert, welcher ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. (KF)

