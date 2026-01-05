PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in Tiefgarage beschäftigt Polizei

Minden (ots)

(SN) Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage wurden Polizei und Feuerwehr in den Abendstunden des Sonntags in die Straße "Am Schirrhof" gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein Zeuge gegen 22.15 Uhr zunächst mehrere Knallgeräusche aus Richtung einer Tiefgarage gehört und anschließend mehrere Personen bemerkt, als die sich fluchtartig zum Bayernring entfernten. Daraufhin ging der aufmerksame Zeuge in Richtung der Garage, stellte mehrere brennende Gegenstände auf einem Stellplatz fest und wählte den Notruf. Zwischenzeitlich griffen die Flammen auf einen geparkten Hyundai über. Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden.

Bei der eingeleiteten Fahndung konnten durch eine Streifenwagenbesatzung drei tatverdächtige Mindener im Alter von 12 bis 14 Jahren in der Straße "In den Bärenkämpen" festgestellt und kontrolliert werden. Ob das Trio für die Entstehung des Brandes in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge halten es die Ermittler für möglich, dass die missbräuchliche Verwendung von Feuerwerkskörpern brandursächlich ist. Auch hierzu laufen die Ermittlungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:19

    POL-MI: Mann landet nach mehreren Straftaten in Gewahrsamszelle

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Ein 48 Jahre alter Mann hat der Polizei in Porta Westfalica-Veltheim am Freitag einige Arbeit bereitet. So wurden die Beamten wegen einer häuslichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am späten Freitagnachmittag zunächst zu einer Wohnanschrift in Veltheim gerufen. Weil sich ein beteiligter 48-Jähriger aber bereits vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung aus den Wohnräumen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 19:54

    POL-MI: Fußgängerin (62) von PKW erfasst und schwer verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (BT) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, 02.01.2026, auf der Straße "Westkorso" in Bad Oeynhausen. Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigte eine 62 Jahre alte Fußgängerin gegen 16.45 Uhr den "Westkorso" in Höhe eines Zebrastreifens zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Suzuki-Kleinwagen die Straße stadteinwärts und erfasste die von rechts kommende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren