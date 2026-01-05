Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand in Tiefgarage beschäftigt Polizei

Minden (ots)

(SN) Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage wurden Polizei und Feuerwehr in den Abendstunden des Sonntags in die Straße "Am Schirrhof" gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein Zeuge gegen 22.15 Uhr zunächst mehrere Knallgeräusche aus Richtung einer Tiefgarage gehört und anschließend mehrere Personen bemerkt, als die sich fluchtartig zum Bayernring entfernten. Daraufhin ging der aufmerksame Zeuge in Richtung der Garage, stellte mehrere brennende Gegenstände auf einem Stellplatz fest und wählte den Notruf. Zwischenzeitlich griffen die Flammen auf einen geparkten Hyundai über. Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden.

Bei der eingeleiteten Fahndung konnten durch eine Streifenwagenbesatzung drei tatverdächtige Mindener im Alter von 12 bis 14 Jahren in der Straße "In den Bärenkämpen" festgestellt und kontrolliert werden. Ob das Trio für die Entstehung des Brandes in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge halten es die Ermittler für möglich, dass die missbräuchliche Verwendung von Feuerwerkskörpern brandursächlich ist. Auch hierzu laufen die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell