Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte bei Kreuzungsunfall

Hüllhorst (ots)

(FW) Bei einem Kreuzungsunfall in Hüllhorst wurden am Sonntagnachmittag drei Personen leicht verletzt.

Eine 47-Jährige befuhr gegen 13:15 Uhr mit ihrem Pkw aus Klosterbauerschaft kommend die Kahle-Wart-Straße in Richtung Kreuzung Oberbauerschafter Straße. Diese befuhr gleichzeitig ein Renaultfahrer (36) in Richtung Rödinghausen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Hierbei wurde die Bünderin selbst, eine Beifahrerin (12), sowie der Bielefelder leicht verletzt. Alle drei wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in das Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Der Focus und der Megane waren so stark beschädigt, dass sie von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden mussten.

