POL-MI: Auto prallt gegen zwei Bäume
Petershagen, Porta Westfalica (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Petershagen-Meßlingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 00.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Porteraner mit seinem Pkw die L770 aus Richtung Espelkamp kommend und kam bislang aus unbekannten Gründen, kurz hinter dem Kreuzungsbereich "Am Wassergraben", nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer prallte gegen zwei Bäume. Durch die Wucht der Kollision wurde die komplette Fahrzeugfront eingedrückt, sodass der 37-jährige im Anschluss durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden musste. Der Aufprall war so massiv, dass sogar der Motorblock aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, Lebensgefahr konnte jedoch durch die Rettungskräfte ausgeschlossen werden. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Klinikum Minden gebracht. An dem Pkw Seat entstand Totalschaden und wurde abgeschleppt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L 770 in Petershagen-Meßlingen bis 02 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

