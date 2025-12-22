Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: FW-MH: Kleinbrand an Schule

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15:35 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr zu einem Brandereignis an einer Schule am Klostermarkt alarmiert. Nach dem Meldebild brannte eine Mülltonne auf dem Schulhof unmittelbar am Gebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Eine Mülltonne an der Gebäudefassade stand in Vollbrand, die Flammen hatten bereits auf die Fassade übergegriffen. Der Brand konnte zügig durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein Kellerfenster zerstört, sodass sich die Einsatzkräfte Zugang zum Gebäude verschaffen mussten. Das Gebäude wurde anschließend kontrolliert und belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. (TMe)

