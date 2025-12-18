PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der A40 - PKW landet im dichten Gebüsch

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:23 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 40 in Fahrtrichtung Duisburg gemeldet. Ein Personenkraftwagen war von der Fahrbahn abgekommen und im dichten Bewuchs des Seitenstreifens zum Stehen gekommen. Aufgrund der Meldung wurde umgehend der Rüstzug der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Ein PKW war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und etwa 20 Meter tief in den dichten Gebüschstreifen gefahren. Vorbildlich handelnde Ersthelfer betreuten den Insassen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Die Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich zunächst auf die Schaffung eines geeigneten Zugangs zum Fahrzeug sowie die Sicherung des Unfallwagens im unwegsamen Gelände. Der Fahrer des PKW konnte das Fahrzeug glücklicherweise eigenständig verlassen. Er wurde umgehend durch den anwesenden Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der A40 in Fahrtrichtung Duisburg zu Verkehrsbehinderungen.

