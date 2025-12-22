FW-MH: FW-MH: Verkehrsunfall auf der Autobahn A40

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Vormittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A40 gemeldet. In Fahrtrichtung Essen kam es nach dem Kontakt zwischen einem Personenkraftwagen und einem Lastkraftwagen zu einem Unfall, bei dem sich der Pkw drehte.

Aufgrund der Meldung wurde umgehend der Rüstzug der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Zwei Personen konnten ihre Pkw eigenständig verlassen, eine weitere Person befand sich noch in Ihrem Fahrzeug. Die Personen wurden bereits durch einen vorbeifahrenden Krankentransportwagen der Berufsfeuerwehr Oberhausen betreut.

Die Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich zunächst auf die Befreiung der noch im Pkw befindlichen Person sowie auf die Sicherstellung des Brandschutzes. Nachdem die Person das Fahrzeug mit Unterstützung der Feuerwehr verlassen konnten, wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben.

Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der A40 in Fahrtrichtung Essen zu Verkehrsbehinderungen.(TMe)

