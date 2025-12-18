Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Vermutete Gewässerverunreinigung an der Kassenbergbrücke - Natürliches Phänomen löst Feuerwehreinsatz aus

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Mittag gegen 12:45 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr eine unklare Verunreinigung eines Gewässers im Bereich der Kassenbergbrücke gemeldet. Passanten hatten einen schillernden Film auf der Wasseroberfläche bemerkt und den Austritt von Öl oder Kraftstoffen befürchtet.

Aufgrund der Meldung wurden umgehend der Führungsdienst, der Löschzug der Feuerwache Broich, sowie ein Mehrzweckboot zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort bestätigte sich zunächst die Sichtung einer unbekannten Substanz auf dem Wasser. Um das Ausmaß der Verschmutzung und die Substanz zu überprüfen, wurde ein Mehrzweckboot der Feuerwehr zu Wasser gelassen.

Nach eingehender Untersuchung durch die Feuerwehr und das Umweltamt der Stadt Mülheim an der Ruhr, konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Bei dem auf der Wasseroberfläche treibenden Film handelte es sich nicht um umweltschädliches Mineralöl, sondern um einen natürlichen Biofilm, eine sogenannte Kahmhaut. Diese entsteht durch biologische Abbauprozesse im Gewässer und kann optisch leicht mit einem Ölfilm verwechselt werden. Da somit keine Gefahr für die Umwelt bestand, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. (TRu)

