Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Achtung Wildwechsel: Herbst erhöht die Unfallgefahr

Celle (ots)

Mit dem Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen erheblich. Dämmerung und Berufsverkehr fallen nun zusammen, viele Tiere sind auf Futtersuche oder in der Paarungszeit unterwegs. Besonders an Wald- und Feldrändern queren Rehe, Wildschweine oder Hirsche plötzlich die Fahrbahn - oft ohne Vorwarnung. So verhalten sich Autofahrende richtig: - Geschwindigkeit in gefährdeten Bereichen reduzieren und bremsbereit fahren. - Fernlicht nutzen, bei Wildsicht jedoch sofort abblenden und hupen. - Immer mit mehreren Tieren rechnen - selten kommt eines allein. - Keine riskanten Ausweichmanöver - besser kontrolliert bremsen. - Nach einem Unfall Polizei verständigen und Wildunfallbescheinigung sichern. Alle sollten bedenken: Wer aufmerksam fährt und Warnschilder ernst nimmt, schützt sich, andere und die Tiere. Der Herbst erfordert besondere Vorsicht - vor allem morgens und abends auf Landstraßen.

  • 25.09.2025 – 09:44

    POL-CE: Belästigung auf dem Altstadtfest - Zeugen und mögliches Opfer gesucht

    Celle (ots) - Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 00:15 Uhr, soll es beim Tanzen auf dem Altstadtfest zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Ein Mann soll dabei eine Frau unsittlich berührt haben. Der Vorfall wurde vom Sicherheitsdienst beobachtet und umgehend der Polizei gemeldet. Der mutmaßliche Täter konnte bereits ermittelt werden. Das mutmaßliche Opfer ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:37

    POL-CE: Vermisste Person wohlbehalten zurückgekehrt

    Celle (ots) - Der seit den frühen Morgenstunden des 23.09.2025 vermisste Bewohner eines Seniorenheims ist am Abend selbstständig und wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt. Die umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen neben der Polizei auch das Technische Hilfswerk sowie das DRK Celle beteiligt waren, konnten damit eingestellt werden. Die Polizei Celle dankt allen Unterstützern und der Bevölkerung für ihre ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:03

    POL-CE: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach möglichem Vorfall

    Celle - Hambühren (ots) - Am Dienstagabend, den 19.09.2025, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr auf einem Feldweg gegenüber dem Trinkgut-Getränkemarkt in Hambühren an der Nienburger Straße möglicherweise zu einem Streitgeschehen. Zeugen berichteten, sie hätten in diesem Zeitraum Schlaggeräusche sowie wiederholte Schmerz-Rufe ...

    mehr
