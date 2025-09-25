Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Achtung Wildwechsel: Herbst erhöht die Unfallgefahr

Celle (ots)

Mit dem Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen erheblich. Dämmerung und Berufsverkehr fallen nun zusammen, viele Tiere sind auf Futtersuche oder in der Paarungszeit unterwegs. Besonders an Wald- und Feldrändern queren Rehe, Wildschweine oder Hirsche plötzlich die Fahrbahn - oft ohne Vorwarnung. So verhalten sich Autofahrende richtig: - Geschwindigkeit in gefährdeten Bereichen reduzieren und bremsbereit fahren. - Fernlicht nutzen, bei Wildsicht jedoch sofort abblenden und hupen. - Immer mit mehreren Tieren rechnen - selten kommt eines allein. - Keine riskanten Ausweichmanöver - besser kontrolliert bremsen. - Nach einem Unfall Polizei verständigen und Wildunfallbescheinigung sichern. Alle sollten bedenken: Wer aufmerksam fährt und Warnschilder ernst nimmt, schützt sich, andere und die Tiere. Der Herbst erfordert besondere Vorsicht - vor allem morgens und abends auf Landstraßen.

