Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Belästigung auf dem Altstadtfest - Zeugen und mögliches Opfer gesucht

Celle (ots)

Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 00:15 Uhr, soll es beim Tanzen auf dem Altstadtfest zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Ein Mann soll dabei eine Frau unsittlich berührt haben. Der Vorfall wurde vom Sicherheitsdienst beobachtet und umgehend der Polizei gemeldet. Der mutmaßliche Täter konnte bereits ermittelt werden. Das mutmaßliche Opfer ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet daher die betroffene Frau oder mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell