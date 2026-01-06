Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beamten decken zahlreiche Tempoverstöße auf

Petershagen (ots)

(SN) Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei Minden-Lübbecke am Montag diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie andere Verkehrsverstöße im Bereich Petershagen-Bierde festgestellt. Das Gesamtergebnis der Kontrollen: 22 Verwarnungsgelder, 26 OWi- und zwei Strafanzeigen

So stellten die Beamten in den Vormittagsstunden 33 Geschwindigkeitsverstöße fest - darunter befanden sich 16 Fahrer wegen des gemessenen Tempos im Bereich einer Ordnungswidrigkeitsanzeige, 17 werden mit einem Verwarnungsgeld belegt. Zudem ahndeten die Verkehrsexperten der hiesigen Polizei unter anderem zwei Gurtverstöße, zwei Fahrzeugführer wurden ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt. Zwei weitere Fahrer waren bei den winterlichen Bedingungen mit Sommerreifen unterwegs und müssen sich nun ebenfalls mit einer Anzeige arrangieren.

Bei den Tempokontrollen auf der L 770 fiel ein hinter dem Steuer eines Opels sitzender Mann aus Stadthagen besonders negativ auf, als er als trauriger "Tagesschnellster" mit Tempo 107 bei erlaubten 50 Stundenkilometern gemessen wurde. Dem Schaumburger drohen nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

