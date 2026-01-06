PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beamten decken zahlreiche Tempoverstöße auf

Petershagen (ots)

(SN) Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei Minden-Lübbecke am Montag diverse Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie andere Verkehrsverstöße im Bereich Petershagen-Bierde festgestellt. Das Gesamtergebnis der Kontrollen: 22 Verwarnungsgelder, 26 OWi- und zwei Strafanzeigen

So stellten die Beamten in den Vormittagsstunden 33 Geschwindigkeitsverstöße fest - darunter befanden sich 16 Fahrer wegen des gemessenen Tempos im Bereich einer Ordnungswidrigkeitsanzeige, 17 werden mit einem Verwarnungsgeld belegt. Zudem ahndeten die Verkehrsexperten der hiesigen Polizei unter anderem zwei Gurtverstöße, zwei Fahrzeugführer wurden ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt. Zwei weitere Fahrer waren bei den winterlichen Bedingungen mit Sommerreifen unterwegs und müssen sich nun ebenfalls mit einer Anzeige arrangieren.

Bei den Tempokontrollen auf der L 770 fiel ein hinter dem Steuer eines Opels sitzender Mann aus Stadthagen besonders negativ auf, als er als trauriger "Tagesschnellster" mit Tempo 107 bei erlaubten 50 Stundenkilometern gemessen wurde. Dem Schaumburger drohen nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:30

    POL-MI: Verletzte bei Kreuzungsunfall

    Bad Oeynhausen (ots) - (FW) In Eidinghausen kam es am Montag zu einem Unfall im Kreuzungsbereich. Zwei Beifahrerinnen verletzten sich hierbei leicht. Die Fahrerin eines Fords (22) befuhr mit ihren zwei Beifahrerinnen die Straße "Auf der Hude" in Richtung der Werster Straße. Beim Überqueren der Werrestraße kreuzte diese gleichzeitig ein 62-jähriger Bad Oeynhauser mit seinem Volvo, welcher in Richtung Dehme unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren