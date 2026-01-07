PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto rutscht in Graben

POL-MI: Auto rutscht in Graben
  • Bild-Infos
  • Download

Porta Westfalica (ots)

(SN) Offenbar unverletzt überstand ein Autofahrer am Dienstag einen Alleinunfall in Porta Westfalica.

Den Erkenntnissen nach hatte der 29-Jährige mit einem Opel gegen 17.45 Uhr die Eisberger Straße in Fahrtrichtung Hausberge befahren und geriet dabei aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte der Wagen in einen Graben und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Mindener Anzeichen eines mutmaßlichen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums. In der Folge wurde der Mann auf die Portaner Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weil der Mann das Auto den Ermittlungen zufolge ohne in Besitz eines Führerscheins zu sein gesteuert hatte, kommt auf ihn nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 13:59

    POL-MI: Trickdiebe auf frischer Tat ertappt

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Am Montagnachmittag haben ein Mann und eine Frau versucht, mehrere Gegenstände aus einem Elektronikfachmarkt in der Feldstraße zu stehlen. Dazu versuchte das Duo das Diebesgut in einem speziell präparierten Bekleidungsstück unbemerkt aus dem Geschäft zu schaffen. Dabei hatten sie jedoch offenbar nicht mit der Aufmerksamkeit eines Sicherheitsmitarbeiters gerechnet. So bemerkte der ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:14

    POL-MI: Tabakwaren im fünfstelligen Betrag entwendet

    Hille (ots) - (FW) Drei Diebe entwendeten in einem Supermarkt in Rothenuffeln am Montag Tabakwaren aus einem Lagerraum. So wurde die Polizei gegen 16:50 Uhr zu einem Diebstahl an der Lübbecker Straße gerufen. Hier sei Mitarbeitern aufgefallen, dass in einem Lagerraum des dortigen Geschäftes eine nicht unerhebliche Anzahl von Zigarettenstangen entwendet worden war. Während mutmaßlich einer der Verdächtigen im Markt ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 12:56

    POL-MI: Ohne gültigen Führerschein unterwegs

    Minden (ots) - (TB) Infolge eines verbotenen Abbiegemanövers geriet am Montagmittag ein Autofahrer in den Focus einer Streifenwagenbesatzung. Nach der Kontrolle musste der Mann sein Auto stehen lassen. Der Mindener befuhr gegen 12:45 Uhr die Vinkestraße. Entgegen der vorhandenen Beschilderung fuhr er am Klausenwall aber nicht nach rechts auf diesen ein, sondern bog nach links in Richtung Wesertor ab. Dies nahmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren