Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto rutscht in Graben

Porta Westfalica (ots)

(SN) Offenbar unverletzt überstand ein Autofahrer am Dienstag einen Alleinunfall in Porta Westfalica.

Den Erkenntnissen nach hatte der 29-Jährige mit einem Opel gegen 17.45 Uhr die Eisberger Straße in Fahrtrichtung Hausberge befahren und geriet dabei aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte der Wagen in einen Graben und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Mindener Anzeichen eines mutmaßlichen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums. In der Folge wurde der Mann auf die Portaner Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weil der Mann das Auto den Ermittlungen zufolge ohne in Besitz eines Führerscheins zu sein gesteuert hatte, kommt auf ihn nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell