Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickdiebe auf frischer Tat ertappt

Porta Westfalica (ots)

(SN) Am Montagnachmittag haben ein Mann und eine Frau versucht, mehrere Gegenstände aus einem Elektronikfachmarkt in der Feldstraße zu stehlen. Dazu versuchte das Duo das Diebesgut in einem speziell präparierten Bekleidungsstück unbemerkt aus dem Geschäft zu schaffen. Dabei hatten sie jedoch offenbar nicht mit der Aufmerksamkeit eines Sicherheitsmitarbeiters gerechnet.

So bemerkte der Ladendetektiv das Duo, als es sich zunächst an drei Festplatten bediente und diese zum Diebstahl in dem Bekleidungsstück verstaute. Wenig später entnahmen die mutmaßlichen Langfinger aus Herne zudem 14 Druckerpatronen und deponierten diese an gleicher Stelle. Wenig später konfrontierte man die junge Frau und ihren ein Jahr jüngeren Begleiter mit dem Tatvorwurf und verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen daraufhin beide Personen vorläufig fest und brachten sie auf die Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in den Nachtstunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Beide erhalten nun eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell