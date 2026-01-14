Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag (13.01.2026) gegen 23:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Lindemannsheide einzubrechen. Zeugen hörten, wie Rollläden hochgedrückt wurden. Außerdem nahmen sie eine männliche Stimme wahr. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude und flüchteten. Zeugen, die im Bereich Lindemannsheide verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

