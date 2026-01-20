LPI-J: Betrunken am Steuer
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Am Montagabend führten Beamte der PI Weimar eine Verkehrskontrolle nördlich von Weimar durch. Die 35-Jährige Fahrzeugführerin war offenbar alkholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Fahrerin begleitete die Beamten anschließend für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
