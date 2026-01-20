Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb trägt zu viel Kleidung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Am Montagnachmittag beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in Kahla einen Kunden, welcher zwei Jacken anprobierte. Anschließend hängte er nur eine Jacke wieder zurück. Der aufmerksamen Mitarbeiterin fiel auf, dass der Kunde die zweite Jacke unter seine Kleidung gezogen hatte. Nachdem der Kunde durch den Mitarbeiter angesprochen hatte, gab dieser seine Personalien an und verließ dann fluchtartig das Bekleidungsgeschäft. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den nun flüchtigen Täter nicht mehr feststellen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell