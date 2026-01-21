Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Beute bei Schuleinbruch

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen meldete der Hausmeister eines Gymnasiums in Jena einen Einbruch in die Küche sowie das Sekretariat. Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort aufgebrochene Schränke fest und die Räume wurden durchwühlt. Weiterhin verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Sekretariat des Gymnasiums. Die unbekannten Täter blieben bei ihrer Suche erfolglos und konnten kein Beutegut erlangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs gegen unbekannt wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell