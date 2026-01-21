PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine Beute bei Schuleinbruch

Jena (ots)

Am Dienstagmorgen meldete der Hausmeister eines Gymnasiums in Jena einen Einbruch in die Küche sowie das Sekretariat. Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort aufgebrochene Schränke fest und die Räume wurden durchwühlt. Weiterhin verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Sekretariat des Gymnasiums. Die unbekannten Täter blieben bei ihrer Suche erfolglos und konnten kein Beutegut erlangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchs gegen unbekannt wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 16:00

    LPI-J: Ladendieb trägt zu viel Kleidung

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Am Montagnachmittag beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in Kahla einen Kunden, welcher zwei Jacken anprobierte. Anschließend hängte er nur eine Jacke wieder zurück. Der aufmerksamen Mitarbeiterin fiel auf, dass der Kunde die zweite Jacke unter seine Kleidung gezogen hatte. Nachdem der Kunde durch den Mitarbeiter angesprochen hatte, gab dieser seine Personalien ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:45

    LPI-J: Alkoholisiert und Gewalttätig

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Montagabend kam es in Blankenhain zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen im Alter von 26 und 58 Jahren. Im Verlaufe des Abends machte der 58-Jährige gegenüber der Freundin des 26-Jährigen unangemessene Drohungen. Als der 26-Jährige den 58-Jährigen zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihm ins Gesicht. Kurze Zeit später fragte der Angegriffene ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:30

    LPI-J: Betrunken am Steuer

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am Montagabend führten Beamte der PI Weimar eine Verkehrskontrolle nördlich von Weimar durch. Die 35-Jährige Fahrzeugführerin war offenbar alkholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Fahrerin begleitete die Beamten anschließend für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren