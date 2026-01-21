LPI-J: Bäume bei Laasdorf beschädigt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Ein 39-Jähriger meldete Dienstagmittag, dass in der Nähe des Gewerbegebietes von Laasdorf, mehrere Bäume unberechtigt gefällt bzw. beschädigt wurden. Durch die Polizei wurden auf einer Länge von ca. 200 m, mehrere gekappte Büsche festgestellt. Der entstandene Sachschaden konnte bisher nicht abgeschätzt werden. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell