LPI-J: Bäume bei Laasdorf beschädigt

Weimar (ots) - Über die Feuerwehr Weimar erhielt die Polizei am Dienstagmorgen Kenntnis über einen ungewöhnlichen Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in der Nordvorstadt. Die Beamten begaben sich zu dem Haus und ließen sich die Situation von der Feuerwehr erklären. Eine unbekannte Person hat mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, einen Wasserhahn in einem Heizungsraum auf dem Dachboden aufgedreht. ...

