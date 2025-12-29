Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Altenheim: Bundespolizei verweigert Einreise

Altenheim (ots)

Am 24. Dezember 2025 wurden drei kosovarische Staatsangehörige im Rahmen einer Grenzkontrolle am Grenzübergang Altenheim von der Bundespolizei überprüft. Der 21-jährige Fahrer reiste mit zwei weiteren kosovarischen Staatsangehörigen, die jedoch über keine gültigen Grenzübertrittspapiere verfügten. Es bestand der Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke des 21-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er bereits im März dieses Jahres gemeinsam mit einer der Begleitpersonen versucht hatte, unerlaubt nach Deutschland zu reisen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden alle drei Personen nach Frankreich zurückgewiesen. Gegen den 21-Jährigen wurde Anzeige wegen Einschleusens von Ausländern erstattet.

