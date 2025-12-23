Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mitarbeitende der Bundespolizeiinspektion Offenburg unterstützen den Hausacher Bärenadvent sowie den Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau

Offenburg/Hausach (ots)

Im Rahmen einer im wahrsten Sinne des Wortes "bärenstarken" Spendenaktion haben Mitarbeitende der Bundespolizeiinspektion Offenburg den Hausacher Bärenadvent e.V. tatkräftig unterstützt. Mit dem Kauf von rund 50 Bären wurde ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung von Kindern mit Handicap und ihren Familien geleistet.

Die in diesem Jahr von den Mitarbeitenden der Bundespolizeiinspektion Offenburg erworbenen Bären wurden am 22. Dezember 2025 entgegengenommen und anschließend an den Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V. übergeben. Toni der Bär, Maskottchen der Bundespolizei, begleitete die Übergabe.

"Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Menschen zu unterstützen, die es besonders brauchen. Mit der Spende der Bären möchten wir den betroffenen Familien in der Ortenau eine kleine Freude bereiten und ihnen in einer schwierigen Zeit etwas Trost schenken", so Polizeihauptkommissar Dieter Hutt, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg.

Der Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau wird die Bären an Familien weitergeben, die durch sie begleitet werden. Die Organisation bietet wertvolle Unterstützung in Form von Beratung, Begleitung und Freizeitangeboten, um den Familien in ihrer schwierigen Lebenssituation zur Seite zu stehen.

Über den Hausacher Bärenadvent e.V.:

Der Hausacher Bärenadvent e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit seinen Projekten für Kinder und Familien einsetzt, die in schwierigen Lebenssituationen leben. Der Verein ist bekannt für seine Bärenverkäufe, bei denen die Erlöse den "Bärenkindern" zugutekommen.

Über den Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V.:

Der Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau begleitet Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien. Zudem werden Familien betreut, bei denen Elternteile erkrankt oder verstorben sind. Der Hospizdienst ist hauptsächlich ehrenamtlich tätig und wird zu einem Großteil durch Spenden finanziert.

