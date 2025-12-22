Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 89-tägige Haftstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Am 21. Dezember 2025 wurde ein tunesischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl festgestellt. Der Mann hatte sich in der Vergangenheit wegen Urkundenfälschung strafbar gemacht. Zudem versuchte er, ohne gültige Grenzübertrittspapiere einzureisen. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 89-tägigen Haftstrafe. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

