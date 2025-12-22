PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 89-tägige Haftstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Am 21. Dezember 2025 wurde ein tunesischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl festgestellt. Der Mann hatte sich in der Vergangenheit wegen Urkundenfälschung strafbar gemacht. Zudem versuchte er, ohne gültige Grenzübertrittspapiere einzureisen. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 89-tägigen Haftstrafe. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 09:58

    BPOLI-OG: Festnahme in grenzüberschreitendem Fernreisezug

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 21.12 im Bahnhof Kehl einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines TGV aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der afghanische Staatsangehörige wurde zur Verbüßung einer Haftstrafe von acht Monaten und zwei Wochen ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:53

    BPOLI-OG: 29-Jähriger in Kehl festgenommen: Zwei Haftbefehle vollstreckt

    Kehl (ots) - Am 21. Dezember 2025 wurde ein algerischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 29-Jährige war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:51

    BPOLI-OG: Festnahme aufgrund eines Haftbefehls wegen Trunkenheit im Verkehr

    Altenheim (ots) - Am 21. Dezember 2025 wurde ein türkischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim von der Bundespolizei festgenommen. Der 46-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Dabei wurde ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren