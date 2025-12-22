PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 29-Jähriger in Kehl festgenommen: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Kehl (ots)

Am 21. Dezember 2025 wurde ein algerischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 29-Jährige war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurden zwei Haftbefehle festgestellt. Der Mann hatte sich in der Vergangenheit wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs strafbar gemacht. Zudem besteht gegen ihn ein Einreiseverbot. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine Haftstrafe von insgesamt 55 Tagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise entgegen eines Einreiseverbots.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

