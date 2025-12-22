PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 21.12. an der Kehler Europabrücke einen georgischen Staatsangehörigen. Hierbei konnte der 22-Jährige lediglich zeitlich abgelaufene Ausweispapiere vorzeigen. Zusätzlich wurde bei ihm ein falscher polnischer Personalausweis aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Zusätzlich erhält er Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise und wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

