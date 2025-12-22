BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke

Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 20.12 eine gesuchte Straftäterin festgenommen. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke bestand gegen eine rumänische Staatsangehörige ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte die 36-Jährige eine 19-tägige ...

mehr