Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Kehler Europabrücke
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 20.12 bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 35-Jährigen festgenommen. Gegen den tunesischen Staatsangehörigen bestand ein Unterbringungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach haftrichterlicher Vorführung befindet sich der 35-Jährige im Gefängnis.
