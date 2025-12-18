PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haft wegen Diebstahl: 44-Jährige muss für 30 Tage ins Gefängnis

Offenburg (ots)

Mittwochnacht (18.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg eine 44-Jährige. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl. Einen Teil der Strafe hatte die deutsche Staatsangehörige bereits beglichen, der noch ausstehende Betrag war jedoch durch sie nicht aufzubringen. Sie verbüßt die verbleibenden 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

