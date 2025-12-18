BPOLI-OG: Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung

Wintersdorf (ots) - Am Montagnachmittag des 15. Dezembers wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Wintersdorf von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 15-tägigen Haftstrafe. Rückfragen bitte an: ...

