Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung
Kehl (ots)
Mittwochnacht (18.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der Beifahrer wies sich dabei mit einem abgelaufenen deutschen Personalausweis aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung. Da die Haftstrafe in einer Entziehungsanstalt zu verbüßen ist wurde der 43-Jährige in ein Zentrum für Psychiatrie eingeliefert.
