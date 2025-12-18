PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung

Kehl (ots)

Mittwochnacht (18.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der Beifahrer wies sich dabei mit einem abgelaufenen deutschen Personalausweis aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung. Da die Haftstrafe in einer Entziehungsanstalt zu verbüßen ist wurde der 43-Jährige in ein Zentrum für Psychiatrie eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

