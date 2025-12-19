BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Kehl

Kehl (ots) - Mittwochnacht (18.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug. Der Beifahrer wies sich dabei mit einem abgelaufenen deutschen Personalausweis aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung. Da die Haftstrafe in einer Entziehungsanstalt zu verbüßen ist wurde der 43-Jährige in ein Zentrum für Psychiatrie ...

