Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Kehl
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern im Bahnhof Kehl einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines Fernreisezuges aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte der französische Staatsangehörige eine 12-tägige Haftstrafe abwenden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell