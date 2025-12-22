PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 36-Jährige kann Haftstrafe abwenden

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 20.12 eine gesuchte Straftäterin festgenommen. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses an der Kehler Europabrücke bestand gegen eine rumänische Staatsangehörige ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte die 36-Jährige eine 19-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
