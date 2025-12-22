Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 27-Jähriger muss ins Gefängnis

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 21.12 bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 27-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz, wonach er eine Haftstrafe von 45 Tagen zu verbüßen hat. Zusätzlich bestand gegen den palästinensischen Staatsangehörigen ein Sicherungshaftbefehl wegen Hausfriedensbruch. Er wurde ins Gefängnis gebracht.

