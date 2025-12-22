PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme aufgrund eines Haftbefehls wegen Trunkenheit im Verkehr

Altenheim (ots)

Am 21. Dezember 2025 wurde ein türkischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim von der Bundespolizei festgenommen. Der 46-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Dabei wurde ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 40-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg

