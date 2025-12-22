Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme in grenzüberschreitendem Fernreisezug
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 21.12 im Bahnhof Kehl einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den Insassen eines TGV aus Frankreich bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der afghanische Staatsangehörige wurde zur Verbüßung einer Haftstrafe von acht Monaten und zwei Wochen ins Gefängnis gebracht.
