Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kehl (ots)

Am 21. Dezember 2025 wurde ein litauischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrolliert. Er konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke wurde ein Haftbefehl festgestellt. Er hatte sich in der Vergangenheit wegen Erschleichens von Leistungen strafbar gemacht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 50-tägige Haftstrafe verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell