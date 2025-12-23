Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Gesuchter Dieb am Grenzübergang Iffezheim festgenommen
Iffezheim (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 22.12 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Iffezheim einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 45-tägige Haftstrafe abwenden.
