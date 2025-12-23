BPOLI-OG: Gesuchter Dieb am Grenzübergang Iffezheim festgenommen

Kehl (ots) - Am 21. Dezember 2025 wurde ein litauischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war zuvor mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Frankreich nach Deutschland gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrolliert. Er konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen. Bei der Überprüfung seiner ...

mehr