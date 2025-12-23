PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gesuchter Dieb am Grenzübergang Iffezheim festgenommen

Iffezheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 22.12 bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Iffezheim einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 45-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

