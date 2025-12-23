PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Apotheke in Schmelz

Schmelz (ots)

Der Auftrag Nr. 5781502 wurde aus dem Presseportal entfernt. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt. Es meldeten sich einige Zeugen mit zum Teil vielversprechenden Hinweisen. Diesen wird nun weitere nachgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

