POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht vor REWE-Markt Lebach

Lebach (ots)

Am 09.12.2025 ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht kurz hinter der Zufahrt zum REWE Markt Lebach. Hierbei fuhr der bislang unbekannte Verursacher vom Parkplatz Richtung Landsweiler in den fließenden Verkehr ein, wobei er die Vorfahrt der von rechts kommenden Geschädigten missachtete. Trotz Ausweichmanöver kam es zu einer leichten Kollision der Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Der Verursacher setzte seine Fahrt in der Folge Richtung Landsweiler fort, ohne anzuhalten. Bekannt ist lediglich, dass es sich um einen dunklen SUV mit SB-Kreiskennung gehandelt haben soll, besetzt mit einer etwas älteren männlichen Person. Da zum Unfallzeitpunkt hohes Verkehrsaufkommen herrschte, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Lebach telefonisch unter der Rufnummer 06881-5050 oder via E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEB- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
