Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall auf der B30 in Untereschach, flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Am Samstagabend, gegen 23:55 Uhr, kam es auf der B30 bei Untereschach zu einem unerwarteten Unfall, bei dem vermutlich ein schwarzer BMW der 5er Reihe einen VW Passat touchierte und anschließend ohne anzuhalten weiterfuhr. Laut Angaben des Geschädigten befand sich der BMW auf dem linken Fahrstreifen hinter einem grünen Fiat. Als die Ampel an K7984 auf grün schaltete war der BMW-Fahrer offensichtlich mit der Fahrgeschwindigkeit eines Fiat nicht einverstanden und versuchte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, um den Fiat zu überholen. Bei diesem Manöver übersah der BMW-Fahrer jedoch einen neben ihm fahrenden 37-jährigen VW Passat-Fahrer und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite den linken Vorderreifen des Passat. Trotz des Zusammenstoßes fuhr der BMW-Fahrer ohne anzuhalten, oder sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher und bittet mögliche Zeugen sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 zu melden. Der genaue Schaden am VW Passat ist noch nicht bekannt.

Aichstetten

Schwere Verletzungen nach Verkehrsunfall in Aichstetten

Am Samstag, gegen 15:57 Uhr, kam es auf der L260 an der Kreuzung zur K7913 in Aichstetten zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die Pedelec-Fahrerin befand sich mit zwei weiteren Fahrradfahrern in einer Kolonne auf der L260. Als die vordere Fahrradfahrerin aufgrund eines von rechts kommenden LKWs bremste, stürzte die 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt und landete schwer auf dem Asphalt. Der Sturz war so heftig, dass der Helm der Pedelec-Fahrerin brach. Die Pedelec-Fahrerin war sofort nach dem Sturz ohne Bewusstsein, so dass auch Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt wurde. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Pedelec-Fahrerin schließlich in das Krankenhaus Memmingen. Die L260 musste für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Landung des Hubschraubers kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell