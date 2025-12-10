Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Kennzeichendiebstähle, schneller Fahndungserfolg durch einen aufmerksamen Zeugen

Saarwellingen-Reisbach (ots)

Der Diebstahl der 18 amtlichen Kennzeichen im Zeitraum zwischen Sonntag, 7. Dezember 2025, 20:00 Uhr, und Montag, 8. Dezember 2025, 17:30 Uhr, in Saarwellingen-Reisbach konnte durch einen aufmerksamen Zeugen schnell geklärt werden. Dieser beobachtete die Täterin am Morgen des 10.12.2025 dabei, wie diese mit einem Sack voller Kennzeichen auf ein Wiesengrundstück in Saarwellingen-Reisbach ging. Durch die informierten Beamten der Polizeiinspektion Lebach konnte die Täterin vor Ort angetroffen und bei einer Suche die amtlichen Kennzeichen, unter Laubhaufen versteckt, gefunden werden. Die Täterin zeigte sich bei einer anschließend durchgeführten Vernehmung geständig und gab noch weitere Taten zu. Über die Motivlage können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden. Die Polizeiinspektion Lebach bedankt sich ausdrücklich bei dem Mitteiler und dem dadurch bedingten Fahndungserfolg.

