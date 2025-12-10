PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Kennzeichendiebstähle, schneller Fahndungserfolg durch einen aufmerksamen Zeugen

Saarwellingen-Reisbach (ots)

Der Diebstahl der 18 amtlichen Kennzeichen im Zeitraum zwischen Sonntag, 7. Dezember 2025, 20:00 Uhr, und Montag, 8. Dezember 2025, 17:30 Uhr, in Saarwellingen-Reisbach konnte durch einen aufmerksamen Zeugen schnell geklärt werden. Dieser beobachtete die Täterin am Morgen des 10.12.2025 dabei, wie diese mit einem Sack voller Kennzeichen auf ein Wiesengrundstück in Saarwellingen-Reisbach ging. Durch die informierten Beamten der Polizeiinspektion Lebach konnte die Täterin vor Ort angetroffen und bei einer Suche die amtlichen Kennzeichen, unter Laubhaufen versteckt, gefunden werden. Die Täterin zeigte sich bei einer anschließend durchgeführten Vernehmung geständig und gab noch weitere Taten zu. Über die Motivlage können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden. Die Polizeiinspektion Lebach bedankt sich ausdrücklich bei dem Mitteiler und dem dadurch bedingten Fahndungserfolg.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 10:00

    POL-Lebach: Serie von Kennzeichendiebstählen in Saarwellingen-Reisbach

    Saarwellingen-Reisbach (ots) - Im Zeitraum vom 07.12.2025, 20:00 Uhr bis 08.12.2025, 17:30 Uhr, wurden in 66793 Saarwellingen, in der Ortslage Reisbach, an 18 PKW` s die jeweils hinteren amtlichen Kennzeichen entwendet. Betroffen waren hauptsächlich die Brunnenstraße, Kirchenstraße, Pickardstraße und die Straße Am Bohnenberg. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 00:06

    POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht in Saarwellingen

    Saarwellingen (ots) - Am Nachmittag des 30.11., gegen 15:00 Uhr, wurde ein in der Hülzweiler Straße in Saarwellingen abgestellter PKW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen sowie polizeiliche Ermittlungen zwischenzeitlich überführt werden. Da das beschädigte Fahrzeug jedoch vor Ort nicht mehr festgestellt ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 16:03

    POL-Lebach: Getränkedieb auf frischer Tat betroffen

    Lebach (ots) - In der Nach zum 07.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Lebach einen 19-jährigen Syrer, welcher sich im Umfeld des Getränkelagers des Kauflands Lebach verdächtig verhalten hatte. Am nahe gelegenen Zaun des Getränkelagers konnten frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Heranwachsenden konnten neben wenigen Getränken noch mehrere kleine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren