Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Getränkedieb auf frischer Tat betroffen

Lebach (ots)

In der Nach zum 07.12.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Lebach einen 19-jährigen Syrer, welcher sich im Umfeld des Getränkelagers des Kauflands Lebach verdächtig verhalten hatte. Am nahe gelegenen Zaun des Getränkelagers konnten frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Heranwachsenden konnten neben wenigen Getränken noch mehrere kleine Portionen Cannabis aufgefunden werden. Die Funde wurden sichergestellt. Gegen den Heranwachsenden wurden Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie des Verdachts des Handels mit Cannabis eingeleitet.

