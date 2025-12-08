Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Nachmittag des 30.11., gegen 15:00 Uhr, wurde ein in der Hülzweiler Straße in Saarwellingen abgestellter PKW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch durch einen aufmerksamen Zeugen sowie polizeiliche Ermittlungen zwischenzeitlich überführt werden.

Da das beschädigte Fahrzeug jedoch vor Ort nicht mehr festgestellt werden konnte und der Geschädigte sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, werden Zeugen, die sachdienliche Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen können gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

