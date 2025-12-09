PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Serie von Kennzeichendiebstählen in Saarwellingen-Reisbach

Saarwellingen-Reisbach (ots)

Im Zeitraum vom 07.12.2025, 20:00 Uhr bis 08.12.2025, 17:30 Uhr, wurden in 66793 Saarwellingen, in der Ortslage Reisbach, an 18 PKW` s die jeweils hinteren amtlichen Kennzeichen entwendet. Betroffen waren hauptsächlich die Brunnenstraße, Kirchenstraße, Pickardstraße und die Straße Am Bohnenberg. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere um Videoaufnahmen von Hausüberwachungs- und Türkameras, unter der Tel.Nr.: 06881/5050 oder per E-Mail an: pi-leb-ked-sg2@polizei.slpol.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH-KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

