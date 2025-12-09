POL-Lebach: Serie von Kennzeichendiebstählen in Saarwellingen-Reisbach
Saarwellingen-Reisbach (ots)
Im Zeitraum vom 07.12.2025, 20:00 Uhr bis 08.12.2025, 17:30 Uhr, wurden in 66793 Saarwellingen, in der Ortslage Reisbach, an 18 PKW` s die jeweils hinteren amtlichen Kennzeichen entwendet. Betroffen waren hauptsächlich die Brunnenstraße, Kirchenstraße, Pickardstraße und die Straße Am Bohnenberg. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere um Videoaufnahmen von Hausüberwachungs- und Türkameras, unter der Tel.Nr.: 06881/5050 oder per E-Mail an: pi-leb-ked-sg2@polizei.slpol.de.
