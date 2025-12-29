Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 1 Jahr und 10 Monate Freiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am 24. Dezember 2025 wurde ein algerischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 31-Jährige war mit einem grenzüberschreitenden Fernzug gereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen beim Halt im Bahnhof Kehl überprüft. Da er keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen konnte, bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde außerdem ein Vollstreckungshaftbefehl wegen des Handels, der Herstellung oder des Besitzes nicht geringer Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und verbüßt dort eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten.

