Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitarbeiter der Müllabfuhr schwer verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag kam es in Dornburg-Camburg zu einer Kollision zwischen einem Müllfahrzeug und einem Gartenzaun. Der Fahrer des Müllfahrzeugs rangierte im Rahmen seiner Tätigkeit und übersah dabei scheinbar aus Unachtsamkeit den Zaun. Ein 62-Jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr stand zu diesem Zeitpunkt auf dem hinteren Trittbrett des Müllfahrzeugs und geriet bei der Kollision zwischen Fahrzeug und Zaun. Innerhalb des Vorgangs wurde dieser schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bisher noch nicht abgeschätzt werden.

