POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 28.12.2025

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 27.12.2025, gegen 17:55 Uhr haben aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Hinweis auf einen VW Golf Plus gegeben, der mit einer unsicheren Fahrweise auf der Almsloher Straße in Richtung Ganderkesee gefahren sei. Durch die Verkehrsteilnehmer konnte die 62-jährige Fahrzeugführerin zum Anhalten bewegt und bis zum Eintreffen der Beamten an der Weiterfahrt gehindert werden. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

