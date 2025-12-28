Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 28.12.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, B75 / A28: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Eine männliche Person (33 J.) befährt am 27.12.25 gegen 16:20 Uhr mit einem Pkw die B75 i.R. BAB 28. Den Beamten fällt dabei der HU-Stempel mit Fälligkeit "11/2024" auf. Bei der anschließenden Kontrolle wird zudem festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daher wird eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren werden eingeleitet.

Dreieck Delmenhorst B 75 / A28: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person, Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am 28.12.2025 gegen 03:49 Uhr kommt es auf der B 75 i.R. BAB 28/OL zu einem größeren Verkehrsunfall. Zum Unfallhergang ist bisher bekannt, dass der unfallverursachende Pkw 01 mit überhöhter Geschwindigkeit in den dortigen Baustellenbereich (2-spurig auf 1-spurig) einfährt und zunächst gegen die linke Betongleitschutzwand prallt. Infolge dessen kommt der Pkw 01 ins Schleudern und überschlägt sich mehrfach. Im weiteren Verlauf prallt der Pkw 01 gegen einen vorausfahrenden Pkw 02, der ebenfalls beschädigt wird. Der Pkw 01 kommt auf der Seite liegend zum Stehen. Der Fahrer des Pkw 01 (männlich, 33 J.) wird schwer verletzt und zur Behandlung ins KH "HB-Mitte" gebracht. Ein Beifahrer im Pkw 02 (männlich, 19 J.) wird leicht verletzt. Die Fahrerin des Pkw 02 (weibl., 47 J.) bleibt unverletzt. Beide Pkw werden stark beschädigt, wobei bei dem Pkw 01 ein Totalschaden anzunehmen ist. Bei der Unfallaufnahme wird bei dem Fahrer 01 Alkoholgeruch wahrgenommen. Daher wird bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die B 75 bleibt aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis ca. 06:30 Uhr voll gesperrt.

