Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nötigung einer Frau durch unbekannten Mann in Stollhamm +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 26. Dezember 2025, gegen 23:00 Uhr, ist es in der Schulstraße in Butjadingen, Ortsteil Stollhamm, durch einen bislang unbekannten Täter zu einer Nötigung einer 32-jährigen Frau aus Butjadingen gekommen. Der Mann verwickelte die Frau zunächst in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf hinderte der Mann die Frau am Weitergehen und versperrte ihr den Weg, indem er sie an eine Hauswand drängte. Als Passanten sich den beiden näherten, flüchtete der Mann fußläufig. Der Mann konnte bislang wie folgt beschrieben werden: - ca. 185cm groß - ca. 40 Jahre alt - westeuropäisches Erscheinungsbild - glattrasiertes Gesicht - bekleidet mit dunkler Jeans, dunkler Jacke und einer Kapuze über dem Kopf Am gestrigen Abend fand im nahegelegenen Vereinsheim eine öffentliche Feier statt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der unbekannte Mann zuvor Besucher der Feierlichkeit war. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum unbekannten Mann geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0, bei der Polizei Nordenham zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

