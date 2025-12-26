Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheit im Verkehr

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 26.12.25 gegen 01:00 Uhr wurde durch die Polizei Delmenhorst ein Pkw auf der Bremer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille. Im Pkw wurden zudem noch mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und dem Fahrer aus Bremen wurde eine Blutprobe entnommen.

